Морские порты Украины в 2010г. сократили переработку грузов на 2 млн. тонн

По данным Государственной службы морского и речного транспорта (Укрморречфлота), общий объем переработки грузов в восемнадцати портах за январь-декабрь 2010 года составил 107 млн. 641 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2009 году морские торговые порты Украины переработали 109 млн. 716 тыс. тонн грузов (на 17% меньше, чем в 2008 году).

Согласно сообщению, в частности, в течение 2010 года было экспортировано 61 млн. 681 тыс. тонн. грузов, импортировано - 10 млн. 521 тыс. тонн. Общий объем транзита - 33 млн. 92 тыс. тонн, каботажа - 2 млн. 134 тыс. тонн.

По итогам 2010 года среди лидеров по росту объемов переработки грузов:

Феодосийский порт - обработано на 29% грузов больше, чем в 2009 году; Измаильский порт - рост на 27%; Белгород-Днестровский порт - рост на 19%.

Среди лидеров по обработке транзитных грузов: Феодосийский порт - обработано на 36% грузов больше, чем в 2009 году; Бердянский порт - на 33%; порт «Октябрьск» - на 21% больше.

Основными грузами, которые перерабатываются в украинских морских портах, является руда, зерно, металлы, уголь, нефть и нефтепродукты.