Аэропорт "Симферополь" в 2010г. увеличил пассажиропоток до 845 тыс.

В международном аэропорту "Симферополь" (Крым) объем пассажиропотока по итогам работы в 2010 году вырос на 12% по сравнению с 2009 годом и составил 845 тыс. пассажиров.

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Согласно сообщению, в 2010 году аэропорт обслужил более 6,5 тыс. авиарейсов. Кроме того, более чем в 5 раз возросли отправки грузов.

Кроме того, в аэропорту продолжаются работы по реконструкции терминала "Внутренние авиалинии". Завершение работ планируется на 31 марта 2011 года. Пропускная способность авиатерминального комплекса составит 1000 пассажиров в час на вылет, что должно обеспечить потребности аэропорта на ближайшие пять лет. В 2011 году планируется увеличить пассажиропоток до 1 млн. человек.