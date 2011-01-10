«Дорожные системы Украины» будут внедрять одностороннее движение в Подольском р-не Киева

ООО «Дорожные системы Украины» выиграли тендер коммунального предприятия «Киевдорсервис» на внедрение одностороннего движения на ряде улиц в Подольском районе Киева. Соответствующее объявление размещено на сайте «Государственные закупки» от 4 января.

Согласно объявлению, стоимость договора, заключенного с ООО «Дорожные системы Украины» 28 декабря 2010 г., - 14 млн. 634,7 тыс. грн. (с НДС). Работы по внедрению одностороннего движения будут проведены на улицах: Ильинская, Г. Сковороды, Спасская, Хорива, Волошская, Почайнинская, Ярославская, Щекавицкая, Введенская, Оболонская, Юрковская, Еленовская, Константиновская.

Сроки проведения работ - по декабрь 2011 г.

Источник финансирования - средства местного бюджета.

Напомним, тендер на проведение работ по введению одностороннего движения на ряде улиц Подольского района Киева был объявлен в августе 2010 г.

Справка УНИАН. ООО "Дорожные системы Украины" осуществляет поставку, монтаж и обслуживание оборудования и систем по содержанию автомобильных дорог, а также поставку технических средств организации дорожного движения.

Компания предлагает различные технические средства по организации дорожного движения - дорожные знаки, средства разметки дорожного полотна, ограждающие и направляющие устройства, а также другое дополнительное оборудование, необходимое дорожным службам.