Прокуратура проведет дополнительную проверку в харьковском "Горэлектротрансе"

Прокуратура проведет дополнительную проверку по факту невыплаты зарплаты работникам харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, прокурор области Евгений ТЮРИН отменил постановление прокуратуры Харькова об отказе в возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам «Горэлектротранса». Постановление отменено с целью «дополнительного детального изучения ситуации», сложившейся в течение последних месяцев на этом предприятии, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по итогам проверки прокуратура Харькова на днях отказала в возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты на КП «Горэлектротранс». «Органами прокуратуры отказано в возбуждение уголовного дела в связи с тем, что не полностью вина за невыплату заработной платы лежит на руководстве этого предприятия», - сказал на брифинге 5 января первый заместитель прокурора Харьковской области Александр КИРИЛЮК. По его словам, руководство КП «Горэлектротранс» не имело реальной возможности выплатить заработную плату своим работникам.

В конце декабря 2010 года в Харькове работники КП «Горэлектротранс» провели забастовку с требованиями выплаты зарплаты. В течение 4 дней на маршруты не выходили около 360 троллейбусов и трамваев всех четырех городских депо. Общая сумма задолженности по зарплате коллективу «Горэлектротранс» на момент забастовки составляла 22,4 млн. грн., и ее не платили с августа 2010 года.

Забастовщики требовали, в частности, немедленной выплаты зарплаты, срочного создания комиссии по изучению ситуации на КП «Горэлектротранс», отчета на сессии горсовета директора предприятия Сергея ПОЧЕПЕЦКОГО, проведения отчетных профсоюзных собраний во всех депо с целью перевыборов руководства профкомов, прекращения реорганизации «Горэлектротранса» в предприятие «Харьковпас» и закрытия троллейбусного депо №2 и Октябрьского трамвайного депо, а также прекращения ликвидации маршрутов и транспортных развязок в Харькове.

23 декабря Харьковский облсовет выделил из областного бюджета для выплаты зарплаты забастовщикам 5 млн. грн. По данным городского председателя Геннадия КЕРНЕСА, в целом для выплаты задолженности по зарплате коллективу «Горэлектротранса» должно было поступить 13 млн. грн., около 8 млн. грн. из которых - от Кабинет министров Украины.

Работникам «Горэлектротранса» была выплачена задолженность по зарплате за август и сентябрь 2010 года. 25 декабря работники предприятия прекратили акцию протеста.