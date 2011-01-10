Суд удовлетворил исковые требования Vega к «Киевстару»

Хозяйственный суд г. Киева полностью удовлетворил исковые требования «Укомлайн», входящей в телекоммуникационную группу Vega, по преддоговорному спору с «Киевстаром» (дело №21/97). Об этом УНИАН сообщили в группе Vega.

Предметом исковых требований компании «Укомлайн» был размер расчетных такс за доступ на сеть ООО «Укомлайн» с сети «Киевстар» и с сети «Укомлайн» на сеть «Киевстар» в период с июня 2010 г. по 31.12.2011 г.

«Решение суда подтвердило, что размер расчётных ставок за взаимосоединение сетей, которые мы предлагаем для компании «Киевстар», является рыночным и экономически обоснованным», - отметил генеральный директор ОАО «Фарлеп-Инвест» (осуществляет оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega) Юрий ЧУЙКОВ.

Переговорный процесс между Vega и «Киевстар Джи.Эс.Эм» относительно стоимости интерконнекта продолжался на протяжении всего 2010 г. Для обеспечения полноценного и качественного предоставления услуг конечному потребителю и сохранения существующего взаимосоединения сетей по обоюдному согласию действие договора между компаниями продлевалось на один календарный месяц. Ежемесячное продление старого договора и финансовых условий должно было действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность, устраивающая обе стороны. 31.05.2010 г. истекли сроки действующего до этого момента договора о взаимосоединении сетей между компаниями, и компания «Киевстар» отказалась его продлевать на действующих условиях.

Начиная с этого времени, телекоммуникационная группа Vega пыталась переговорным путём решить проблемные экономические вопросы, возникшие при подписании нового договора о взаимосоединении телекоммуникационных сетей Vega и «Киевстар». Представители Vega инициировали множество встреч с сотрудниками «Киевстара», предлагая ряд альтернативных вариантов размера расчётных такс по взаимосоединению сетей, привлекали Национальную комиссию (НКРС) для выхода из сложившейся ситуации.

Несмотря на то, что во время всего переговорного процесса услуги предоставлялись обеими сторонами, договор о предоставлении услуг не был подписан, и расчёты между предприятиями не производились.

Поэтому 08.10.2010 г. компания «Укомлайн» была вынуждена обратиться в Хозяйственный суд г. Киева с требованием обязать «Киевстар» заключить договор о взаимосоединении сетей на условиях, предлагаемых Vega.

В свою очередь, компания «Киевстар Джи.Эс.Эм» подала несколько исковых заявлений к компании «Укомлайн»: встречный иск с требованием заключить договор о взаимосоединении сетей на своих условиях, а также иск о возмещении имущественного ущерба на сумму 9 668 054,13 грн.

Хозяйственный суд г. Киева своим определением от 18.11.2010 г. остановил производство (по делу №21/100) по иску «Киевстара» к компании «Укомлайн» о возмещении имущественного ущерба. Компании «Киевстар» также отказано в удовлетворении ходатайства о обеспечении указанного иска путем ареста денежных сумм, находящихся на расчетных счетах ООО «Укомлайн».

Руководствуясь ст. 79 ГПК Украины, суд остановил производство по делу №21/100, возбужденному по иску «Киевстар Д.Эс.Эм», до рассмотрения дела №21/97 про решение преддоговорного спора между компаниями.

Справка УНИАН. Телекоммуникационная группа Vega – крупнейший негосударственный оператор украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Vega занимает лидирующие позиции на рынке Украины в сегменте предоставления услуг фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет и передачи данных.

Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в результате объединения крупнейших телекоммуникационных групп Украины «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и многих других. На сегодняшний день объединенный оператор присутствует в 47 населенных пунктах 20-и областей Украины. Полный спектр услуг Vega предоставляет в 38 населенных пунктах Украины. Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания ОАО "Фарлеп-Инвест".