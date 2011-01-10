В Херсоне две трети троллейбусов требуют замены

В Херсоне две трети городских троллейбусов требуют замены.

Об этом идет речь в Программе социально-экономического развития города на 2011 год, утвержденной горсоветом Херсона 28 декабря 2010 года.

В частности, отмечается, что парк городского электротранспорта (троллейбусов ГКП «Херсонэлектротранс») состоит из 90 троллейбусов, изношенность которых составляет 93,4%. Из них в постепенной замене нуждаются 70 троллейбусов, которые полностью отработали нормативный срок эксплуатации.

Коэффициент изношенности контактной сети города составляет 77,4%.

Причиной такого материально-технического состояния предприятия в первую очередь является недофинансирование из государственного бюджета субвенции на компенсацию за перевозку граждан льготных категорий.

Начиная с 2008 года, указанная субвенция из госбюджета не перечисляется в полном объеме, что ухудшает финансовое состояние транспортных предприятий – накапливаются по зарплате, платежам в государственные целевые фонды, налогам в бюджеты всех уровней.

В 2011 году дополнительная потребность в отмеченной субвенции составит 10,1 млн. грн.

Согласно Программе развития городского электротранспорта Херсона на 2008-2015 годы, которая была утверждена решением городского совета № 709 от 30 января 2008 года, на развитие транспортной отрасли в 2011 году необходимо 13,969 млн. грн., в том числе 2,925 млн. грн. – из госбюджета, 9,825 млн. грн. – из городского бюджета и 1,219 млн. грн. – за счет средств предприятия.

На 2011 год в бюджете города на выполнение указанной программы предусмотрено 0,5 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, работники «Херсонэлектротранса» в апреле и мае 2010 года дважды проводили забастовку из-за 3-месячной задолженности по зарплате в сумме до 1,5 млн. грн. На тот момент задолженность госбюджета за перевозку льготных категорий пассажиров предприятию составляла до 1,8 млн. грн.

Справка УНИАН. ГКП «Херсонэлектротранс» осуществляет пассажирские перевозки электрическим транспортом 42,3% населения Херсона. Ежедневно его услугами пользуются 104,1 тыс. человек, среди которых все льготные категории граждан согласно действующему законодательству.