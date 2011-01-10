На развитие киевского метро планируется привлечь свыше 1 млрд. грн. кредитов

На развитие столичного метро в этом году планируется привлечь 1 млрд. 182,5 млн. грн. кредитных средств, в том числе кредит Европейского банка реконструкции и развития, а также средства лизинга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Программе социально-экономического развития Киева на 2011 год и бюджете столицы на текущий год.

Непосредственно из городского бюджета на развитие метро в Киеве предусмотрено 34,7 млн. грн.

Большей частью средства кредита и лизинга будут освоены на приобретение нового подвижного состава метрополитена – почти 661 млн. грн., еще 44 млн. грн. - на модернизацию вагонов.

Кроме того, 478 млн. грн. кредитных средств и 15 млн. грн. из бюджета Киева предусмотрено использовать на строительство участки метрополитена Куреневско-Красноармейской линии от ст. “Лыбидская” до ст. “Выставочный центр” (должен быть сдан в эксплуатацию в этом году).

В то же время в городском бюджете в этом году заложено 8,9 млн. грн. на строительство участка метро от ст. “Глыбочицкая” до ст. “Радужная” с ответвлением в сторону жилищного массива Выгуровщина-Троещина, а также 3 млн. грн. на проектные работы участка метро Куреневско-Красноармейской линии от ст. “Выставочный центр” до Одесской площади (должен быть сдан в эксплуатацию до конца 2014 года). Сметная стоимость всего проекта около 2,5 млрд. грн.

Кроме того, бюджетные средства столица выделила на химическое закрепление почв на отдельных участках Сирецко-Печерской и Куреневско-Красноармейской линий метрополитена – 4 млн. грн.

Финансирование в объеме 1,8 млн. грн. в бюджете Киева на 2011 год предусмотрено на внедрение автоматизированной системы прохода пассажиров в метрополитен; 500 тыс. грн планируется потратить на оснащение эскалаторных комплексов станций метро системами автоматического пожаротушения (в рамках подготовки к Евро-2012) и еще 500 тыс. грн. - на реконструкцию существующих систем автоматической пожарной сигнализации на объектах метрополитена (также в рамках подготовки к Евро).

Отдельно в городском бюджете предусмотрен 1 млн. грн. на проектные работы по внедрению системы видеонадзору и создание Центра видеомониторинга в метро (сметная стоимость всего проекта, который планируется реализовать до конца 2015 г., составляет 174 млн. грн.).