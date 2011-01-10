В морпортах Украины заработали скидки на обработку транзитных грузов

Вступил в силу приказ Министерства инфраструктуры «О размерах скидок к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в портах Украины на 2011 год», который устанавливает скидки на работы с транзитными грузами во всех отечественных портах. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры, размер скидок колеблется в пределах от 18% до 50%, в зависимости от вида груза и порта.

Согласно сообщению, по предварительным расчетам, это позволит в 2011 году получить около 466 млн. грн. доходов от таких операций и перечислить в государственный бюджет около 41 млн. грн. налога на прибыль предприятий.

Анализ эффективности применения скидок в прошлом показывает, что такой шаг является действенным и оправданным. В частности, в течение IV квартала 2009 года и января-сентября 2010 года за счет применения скидок удалось привлечь дополнительно около 8 млн. 822 тыс. тонн транзитных грузов. Такие результаты позволяют прогнозировать, что в 2011 году этот показатель будет значительно превышен, считают в министерстве.

Напомним, проект нормативно-правового акта «О размерах скидок к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в портах Украины на 2011 год», который устанавливает скидки на работы с транзитными грузами во всех отечественных портах, разработан специалистами Госслужбы морского и речного транспорта (Укрморречфлота) и зарегистрирован Министерством юстиции Украины 24 декабря под № 1332/18627.