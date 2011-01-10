Запорожский аэропорт сократил пассажироперевозки на 1,7%

Государственного предприятия "Международный аэропорт Запорожье" в 2010 году сократило пассажироперевозки по сравнению с 2009 годом на 1,7%.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия, на протяжении 2010 года ГП "Международный аэропорт Запорожье" было отправлено 33 386 пассажиров, что на 574 пассажира меньше, чем в 2009 г., когда из запорожского аэропорта вылетело 33 960 пассажиров.

При этом количество рейсов, обработанных запорожским аэропортом, увеличилось в 2010 году почти на 10%: с 1350 рейсов в 2009 году до 1483 рейсов в 2010 г.

Как пояснили в руководстве ГП "Международный аэропорт Запорожье", основная причина сокращения пассажиропотока при одновременном увеличении числа рейсов объясняется использованием во второй половине 2010 года для перевозки пассажиров менее крупных самолетов, чем в прошлом году.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" имеет в распоряжении аэровокзальный комплекс и взлётно-посадочную полосу длиной 2500 метров, оборудованную светотехническими и радионавигационными системами, что позволяет принимать и оправлять воздушные суда практически всех типов в любое время суток при достаточно сложных метеоусловиях.

Из аэропорта выполняются рейсы на самолётах ЯК-40, ЯК-42, АН-24, АН-140, Боинг-737, МД-82.