ДЖД в 2010 году перевезла более 142 млн. тонн грузов

В течение 2010 года Донецкой железной дорогой было отправлено 142 млн. 360 тыс. тонн грузов, что составляет 105,6% к плану (39,8% от общего объема грузов «Укрзализныци»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что при этом среднесуточная нагрузка в 2010 году составляла 390 тыс. тонн, что на 8,3% больше, чем в 2009 году.

Основным видом грузов, которые перевозит Донецкая железная дорога, является каменный уголь. В 2010 году в среднем ежесуточно нагружалось 3193 вагона (свыше 218 тыс. тонн). Всего в течение этого периода перевезено 78 млн. 841 тыс. тонн каменного угля, что составляет 56% от общих объемов перевозок.

Кроме этого, одними из основных грузов в 2010 году были черные металлы - 14 млн. 710 тыс. тонн, флюсы - 12 млн. 906 тыс. тонн, кокс - 8 млн. 888 тыс. тонн, нефтепродукты - 4 млн. 332 тыс. тонн, строительные материалы - 4 млн. тонн и т.д.

Грузооборот составил 37 млрд. 736 млн. 610 тыс. т/км. Это 112,5% к плановым показателям и 115,7% к показателям 2009 года.

В пресс-службе также сообщили, что в 2010 году на ДЖД было выгружено 2 млн. 89 тыс. 990 вагонов, что составляет 100,8% к плану (36,9% от общей выгрузки «Укрзализныци»). Среднесуточный показатель - 5726 вагонов, что на 12% больше, чем в 2009 году.

Средний вес грузового поезда брутто составил 3303 тонны, этот показатель на 4,9% превышает план и на 1,5% - показатель 2009 года. Средняя техническая скорость составила 38,9 км/ч - на 3,5% превышает план и на 1,3% - показатель 2009 года.