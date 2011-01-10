«Днепровагонмаш» в 2010 году увеличил реализацию продукции в 5,3 раза

ОАО «Днепровагонмаш» (Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) по итогам 2010 года нарастило реализацию продукции в 5,3 раза по сравнению с 2009 годом – до 4637 вагонов.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Согласно сообщению, «Днепровагонмаш» поставил заказчикам 2700 люковых полувагонов модели 12-4106, 1705 глуходонных полувагонов модели 12-4102, 220 вагонов-платформ для широкоформатного листового проката модели 13-4107 и 12 думпкаров.

Указанная продукция изготовлена по заказу операторов железнодорожного транспорта Российской Федерации.

Справка УНИАН. ОАО «Днепровагонмаш» – крупнейшее предприятие Украины по проектированию и изготовлению грузовых вагонов для магистральных железных дорог и промышленности. Предприятие выпускает порядка 160 моделей грузовых вагонов.