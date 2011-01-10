Объем переработки контейнеров в портах вырос на 21%

По оперативным данным Госслужбы морского и речного транспорта (Укрморречфлота), в 2010 году общий объем переработки контейнеров в Ильичевском, Одесском и Мариупольском портах вырос почти на 21% – до 621 тыс. 100 TEU.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Согласно сообщению, кроме того, в экспериментальном режиме начал обработку контейнеров Херсонский порт. Уже с ноября 2010 года порт обрабатывал около 35 контейнеров в месяц, а с апреля 2011 года этот поток может составлять до 70 контейнеров ежемесячно.

Напомним, в течение 2010 года Укрморречфлотом было подготовлено и инициировано внесение изменений в нормативно-правовые акты, которые устанавливают, что время обработки и оформления одного контейнера не должно превышать 4 часов. Для увеличения объема контейнерных перевозок была также предусмотрена возможность обработки контейнеров в режиме трансшипмента и установлена 50-процентная скидка на их перевалку в отечественных портах.