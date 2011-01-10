В этом году обустроят зону вокруг НСК «Олимпийский»

В Киеве в рамках подготовки к Евро-2012 на протяжении этого года структурные подразделения столичной администрации выполнят ряд мероприятий по обустройству и благоустройству городского пространства 1,5-километровой зоны вокруг НСК «Олимпийский».

Соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Так, согласно распоряжению, Главное управление градостроения, архитектуры и дизайна городской среды до 1 июня 2011 года разработает схему расположения туристическо-информационных центров и пунктов, малых архитектурных форм в центральной части города, которые реализуют прессу, сувенирную продукцию и цветы.

Главному управлению жилищного хозяйства поручено до 1 октября этого года создать паспорта фасадов жилых домов, расположенных в 1,5-километровой зоне, выполнить их ремонт, декорирование и покраску. Кроме того, силами управления будет разработан единый образец макета домовых указателей с названием улиц и номеров домов с обязательным дублированием всех надписей латинскими буквами.

А Главное управление транспорта и связи КГГА до 1 марта 2011 года разработает схему организации дорожного движения в центральной части города во время проведения финальной части чемпионата и схему маршрутного ориентирования между основными объектами чемпионата.

Распоряжением определен также ряд задач и на 2012 год. Так, до 1 марта 2012 года КП «Киевдорсервис» выполнит планово-профилактические работы действующих средств регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети указанной зоны и введет новые.

В свою очередь коммунальное предприятие «Киевгорсвет» до 1 марта 2012 года оборудует улицы необходимыми элементами освещения.

Согласно распоряжению, КП «Киевтранспарксервис» до 1 апреля 2012 года поручено обеспечить создание дополнительных парковочных мест в пределах 1,5-километровой зоны вокруг НСК «Олимпийский».

Распоряжением также определенно, что до 1 апреля 2012 года коммунальное объединение «Киевзеленстрой» должно выполнить работы по ремонту, реконструкции, восстановлению и благоустройству зеленых насаждений в центральной части столицы и на главных туристических маршрутах в 1,5-километровой зоне вокруг главного стадиона Киева.

Коммунальной корпорации «Киевавтодор» до 1 мая 2012 года поручено выполнить текущий и капитальный ремонт дорог и тротуаров в пределах 1,5-километровой зоны вокруг главной спортивной арены столицы. А также осуществить ремонт, санацию и перекладку инженерных сетей в 1,5-километровой зоне (на бульваре Леси Украинки и улице Красноармейской) до 14 октября 2011 года, информировали в КГГА.