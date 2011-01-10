В Харькове будут реформировать систему пассажироперевозок

Власть Харькова планирует комплексно реформировать систему городских пассажирских перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал Харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС.

Мэр заявил, что реформирование системы пассажирских перевозок в Харькове будет происходить в сотрудничестве с частными перевозчиками. Г.КЕРНЕС отметил, что в ходе этого процесса весь городской пассажирский транспорт будет приведен к единым стандартам, в том числе и единым стандартам внешнего вида машин.

«Во-первых, мы говорим об одном цвете машин, они будут зеленого цвета. Мы будем говорить, что это пассажирский транспорт, невзирая на то, это частник или это коммунальной формы собственности. Они готовы перекрасить свои машины, и при получении новых машин заказывать, чтобы они были определенного цвета», - сказал Г.КЕРНЕС.

Он подчеркнул, что, невзирая на форму собственности, во время реорганизации транспортной системы города будет внедрен единый для всех видов транспорта проездной билет. Кроме этого, должным образом будут оборудованы остановки общественного транспорта, а также введенная система JPS наблюдения за движением городского пассажирского транспорта.

Мэр Харькова подчеркнул, что приоритетным в городе будет электрический транспорт, поэтому определенную сумму средств для его содержания будут выделять частные перевозчики.

«Частники, понимая, что сегодня мы для них являемся активными конкурентами в этом направлении, участвуют и готовы участвовать в реорганизации транспортной схемы в городе Харькове, с учетом, в том числе, распределения ответственности за своевременную выплату заработной платы водителям городского электротранспорта», - сказал он.

Г.КЕРНЕС пообещал, что уже в ближайшие дни в Харьков поступят 30 троллейбусов, изготовленных Львовским автомобильным заводом. Он добавил, что также будет налажен ремонт трамвайных вагонов.