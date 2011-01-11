Харьковское отделение АГУ просит ВР компенсировать местные расходы на содержание дорог

Харьковское региональное отделение Ассоциации городов Украины обратилось в Комитет Верховной рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления с просьбой компенсировать местным бюджетам расходы на содержание дорог.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, обращение относительно бюджетного обеспечения территориальных общин на 2011 год принято на расширенном заседании правления Харьковского регионального отделения АГУ, которое прошло в Харьковском горсовете под председательством Харьковского городского головы, председателя регионального отделения АГУ Геннадия КЕРНЕСА.

В частности, Харьковское отделение АГУ в своем обращении просит Верховную Раду «компенсировать из государственного бюджета местным бюджетам расходы на содержание дорог в связи с отменой налога на владельцев транспортных средств, и в связи с тем, что транспортный сбор теперь будет поступать из местных бюджетов в государственный».

Также региональное отделение просит «увеличить субвенции на социально-экономическое развитие региона и увеличить финансирование на содержание органов местного самоуправления».