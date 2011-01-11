"Укрзализныця" в 2010 г. отремонтировала более 36 тыс. вагонов

С целью обеспечения объемов перевозок и содержания грузового подвижного состава в технически исправном состоянии, в 2010 году «Укрзализныця» отремонтировала более 36 тыс. грузовых вагонов инвентарного парка. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, деповским ремонтом оздоровлено более 32,5 тыс. вагонов, из которых 25,5 тыс. - полувагоны.

На вагоноремонтных заводах «Укрзализныци» капитальный и капитально-восстановительный ремонт прошли более 3,5 тыс. вагонов инвентарного парка.

Согласно сообщению, несмотря на рост объемов перевозок, «Укрзализныцей» было принято решение о выполнении дополнительных объемов ремонтов вагонов. Таким образом, на протяжении 2010 года почти на 1 тыс. 300 вагонов перевыполнена программа оздоровления инвентарного парка вагонов. Кроме этого, около 2 тыс. вагонов были модернизированы с целью повышения эксплуатационного ресурса тележек.

По данным ведомства, также в прошлом году инвентарный парк грузовых вагонов пополнился новым подвижным составом. В частности, было приобретено 714 вагонов, которые построены на вагоноремонтных заводах «Укрзализныци» и 10 - на Крюковском вагоностроительном заводе.

Справка УНИАН. Для ремонта и технического обслуживания грузовых вагонов на железных дорогах Украины в целом задействованы 48 вагонных депо. Мощнейшие среди них - вагонные депо Ясиноватая, Дебальцево (Донецкой железной дороги), Нижнеднепровск-Узел, Батуринская (Приднепровской железной дороги), Здолбунов, Клепаров (Львовской железной дороги), Казатин (Юго-Западной), им. Т. Шевченко (Одесской железной дороги), Основа (Южной железной дороги). В работе единого технологического комплекса задействованы мощные вагоноремонтные предприятия и центры, которые непосредственно подчинены "Укрзализныце": ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод», ГП «Стрыйский вагоноремонтный завод», ГП «Укрспецвагон» и ГП «Укррефтранс».