«Крымтроллейбус» намерен закупить до 300 машин до 2014 года

Власти Крыма планируют приобрести до 300 троллейбусов в течение трех лет для республиканского предприятия «Крымтроллейбус».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ сообщил сегодня журналистам в Симферополе после визита на «Крымтроллейбус».

«В течение трех лет мы поставим около трехсот троллейбусов, и, я думаю, предприятие будет иметь новую страницу в его развитии», - сказал крымский премьер.

По словам В.ДЖАРТЫ, пока в Симферополь поступили 16 троллейбусов. «До конца января они обещают поставить 31 троллейбус, до конца февраля – общее количество (будет) 61 троллейбус», - сказал он.

На предприятии сообщили, что в 2011 году планируется выделить 200 млн. грн. на пополнение парка новыми троллейбусами и еще 200 млн. грн. - на реконструкцию контактной сети. Предполагается создание троллейбусно-автобусного предприятия – в этой связи будут куплены 50 троллейбусов и 50 автобусов.

Из стабилизационного фонда госбюджета в 2010 году на закупку 61 троллейбуса у «Автосборочного завода №1» компании «Богдан Моторс» было выделено около 142 млн. грн. ***«Крымтроллейбус» занимается перевозками пассажиров в Симферополе и по дороге Симферополь-Алушта-Ялта.