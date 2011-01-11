Работники «Днепрометростроя» просят Президента решить вопрос с выплатой зарплаты

Работники ОАО «Днепрометрострой» просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА решить вопрос с выплатой заработной платы коллективу предприятия за 2010 год.

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом письме коллектива «Днепрометростроя», подписанном главой совета трудового коллектива и членами совета.

Как отмечают на предприятии, до сих пор не выполнено поручение Президента, по результатам которого было принято постановление Кабинета Министров №1062 от 29 ноября 2010 года относительно выделения Министерству транспорта и связи Украины 20 млн. грн. для развития и строительства метро в Днепропетровске.

Согласно сообщению, средства, предусмотренные этим постановлением, «Днепрометрострой» так и не получил.

Как отмечается в письме, в течение 2010 года коллектив предприятия по заказу ГП «Днепропетровская дирекция строительства метрополитена» выполнял предусмотренный проектом комплекс работ на втором пусковом участке первой очереди строительства Днепропетровского метрополитена. Стоимость выполненных в 2010 году работ составляет почти 14 млн. грн. Однако, согласно сообщению, зарплата за 2010 год не выплачена, отчисления в Пенсионный фонд и другие обязательные платежи не проводились.

«Пока что средства на расчетный счет предприятия не поступили, и наши семьи оказались в крайне тяжелом финансовом положении... Продолжается полная неопределенность относительно дальнейшего состояния строительства Днепропетровского метрополитена в 2011 году», – отмечается в обращении к Президенту.

Как сообщают на предприятии, коллектив и сегодня не остановил строительство объекта для поддержки в безопасном состоянии горных выработок и надеется на выполнение постановления №1062 в полном объеме.

Справка УНИАН. ОАО «Днепрометрострой» исполняет функции генерального подрядчика по строительству метрополитена в Днепропетровске.

По информации Фонда госимущества, дебиторская задолженность предприятия за первое полугодие 2010 года составила 6 млн. 371 тыс. грн., кредиторская задолженность – 5 млн. 220 тыс. грн. Стоимость активов предприятия – 10 млн. 950 тыс. грн.

Общая площадь земельных участков – 4,4 га. Уставный капитал – 8 млн. 379 тыс. грн.

6 октября 2010 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 96,157% государственного пакета акций ОАО "Днепрометрострой".