Шанхай обошел Сингапур по перевалке контейнеров в 2010 г.

Шанхай обошел Сингапур в рейтинге крупнейших в мире контейнерных портов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление муниципального правительства Шанхая.

Порт в Шанхае в 2010 году справился с обслуживанием 29,05 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Этот показатель в порту Сингапура составил 28,4 млн TEU.

Как отмечают шанхайские власти, завоевать почетное первенство помог рост товарооборота в Китае, а также крупные сделки бизнесменов, заключенные во время всемирной выставки ЭКСПО-2010, проходившей в Шанхае.

По данным агентства, правительство КНР планирует, чтобы к 2020 году порт Шанхая лидировал по транспортировке грузов, а сам город Шанхай стал бы одним из мировых финансовых центров.