Топ-менеджеров "Аэрофлота" лишат бонусов и премий за 4-й квартал из-за сбоев 26-29 декабря

Топ-менеджеры ОАО "Аэрофлот – российские авиалинии" будут лишены бонусов и премий за 4-й квартал 2010 года из-за сбойной ситуации 26-29 декабря 2010-го.

Как говорится в обращении генерального директора компании Виталия Савельева, в конце декабря "мы столкнулись с аномальным погодным явлением, так называемыми "ледяными дождями". Они превращали самолеты в сосульки, толщина обледенения фюзеляжей доходила до 5 см".

В. Савельев отмечает, что всего за 3 декабрьских дня был истрачен месячный запас реагентов. "Вместо обычных 10 минут на обработку самолета тратилось по полутора часов, что было сделано для обеспечения безопасности, которая является для "Аэрофлота" приоритетом. В этих условиях было невероятно трудно восстановить работу, войти в расписание".

30 декабря 2010 года "Аэрофлот" полностью вошел в нормальный режим, уже в первые дни января выпускалось до 160 рейсов в день при норме в 140 рейсов. Сейчас компания обеспечена реагентом на весь сезон.

Ведется служебное расследование, трое топ-менеджеров отстранены от занимаемых должностей за ошибки, которые привели к сбою в работе. Все топ-менеджеры компании будут лишены бонусов и премий за 4-й квартал 2010-го, передает ПРАЙМ-ТАСС.