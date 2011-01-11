Украинские пассажиры в Доминикане с 9 января ожидают вылета в Киев

Украинские пассажиры в аэропорту в Доминикане с 9 января ожидают вылета в Киев. Об этом УНИАН сообщила одна из пассажиров, ожидающих вылета в аэропорту Пунта Кана (Доминиканская Республика), Виктория КУЛАКОВСКАЯ.

По ее данным, около 300 пассажиров уже третьи сутки ожидают вылета в аэропорту. При этом их не возвращают в отели и они находятся в зоне ожидания. По словам В. КУЛАКОВСКОЙ, оператор MIBS travel не может объяснить точной причины такой задержки, ссылаясь на поломки в самолете компании «АэроСвит».

Как отметил в комментарии УНИАН помощник директора авиакомпании «АэроСвит» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ, проблемная ситуация действительно есть, однако она продолжается не 3 суток. По его словам, самолет должен был вылететь из Доминиканской Республики 9 января в 22.15 по местному времени (по киевскому — в 4.15 10 января), поэтому задержка составляет менее 2 суток. С. КУЦЫЙ также отметил, что пассажиров, ожидающих вылета, - более 220 человек.

«На момент, когда самолет прилетел из Киева, пассажиров подтянули в аэропорт. Когда выяснилось, что есть технические проблемы (с самолетом - УНИАН), их поселили в отель», - сообщил он. В то же время, по его данным, около 15-20 человек не связались с представителем туроператора, поэтому их не поселили. «Ситуация выясняется, в ближайшее время будет известно, когда возможен вылет в Киев», - сказал С.КУЦЫЙ. До вылета пассажиры будут находиться в отеле, отметил он.