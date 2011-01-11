ЛЖД на январь назначила поезд Львов-Славское

С 8 по 30 января 2011 года по субботам и воскресеньям на Львовской железной дороге (ЛЖД) будет курсировать поезд № 809/810 Львов-Славское.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЛЖД, поезд отправляется в 08.00 с пригородного вокзала станции Львов, делает остановку в Стрые, прибывает в Славское в 10.14.

Обратно из Славского поезд отправляется в тот же день в 17.41 и прибывает во Львов в 20.08.

В составе поезда восемь вагонов второго класса.