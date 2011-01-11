ЛЖД на январь назначила поезд Львов-Славское
19:13, 11 января 2011Транспорт/Связь
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С 8 по 30 января 2011 года по субботам и воскресеньям на Львовской железной дороге (ЛЖД) будет курсировать поезд № 809/810 Львов-Славское.
Как сообщила УНИАН пресс-служба ЛЖД, поезд отправляется в 08.00 с пригородного вокзала станции Львов, делает остановку в Стрые, прибывает в Славское в 10.14.
Обратно из Славского поезд отправляется в тот же день в 17.41 и прибывает во Львов в 20.08.
В составе поезда восемь вагонов второго класса.
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