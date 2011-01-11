«МТС Украина» расширила роуминг на островах Зеленого Мыса

Оператор мобильной связи компания «МТС Украина» расширила международный роуминг на островах Зеленого Мыса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в последнее время «МТС Украина» открыла новые направления для роуминга туристов, в частности, Британские Виргинские острова, острова Зеленого Мыса (Кабо-Верде), Вануату (тихоокеанское государство в Меланезии).

В общей сложности услугами роуминга от «МТС Украина» абоненты сегодня могут пользоваться на пяти континентах в более чем 200 странах мира.

При этом контрактные абоненты МТС могут пользоваться за рубежом услугой высокоскоростной передачи данных в сетях, работающих в стандарте 3G, в которых скорость передачи данных в сети роуминг-партнера, работающего в стандарте 3G, может достигать 3,6 Мбит/с, а с применением технологии HSDPA в сети оператора роуминг-партнера скорость передачи данных может достигать 6-7 Мбит/с. В 2010 году такие договоры заключены с 31 новым 3G-оператором. Всего же 3G-роуминг доступен в сетях 86 партнеров в 70 странах.

Услугами пакетной передачи данных – GPRS, BlackBerry, WAP и доступа в Интернет абоненты контрактной формы обслуживания могут пользоваться в сетях приблизительно 300 роуминг-партнеров.

Кроме того, «МТС Украина» расширила перечень направлений для своих абонентов предоплаты и гостей в области двустороннего роуминга с прямым набором номера на базе технологий CAMEL-протокола. Так, в 2010 году список сетей, в которых доступен CAMEL-роуминг для абонентов предоплаченной формы обслуживания, пополнился 40 новыми партнерами.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,23 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах.

«МТС Украина» – 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 101,63 млн. абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 млн. человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.