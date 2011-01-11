“АэроСвит” может доставить пассажиров из Доминиканской Республики резервным самолетом

Авиакомпания "АэроСвит" решает проблему возврата украинских туристов из Доминиканской Республики в Киев и не исключает возможности их доставки резервным воздушным судном.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

“В настоящее время решается вопрос о возможности доставки украинских пассажиров из Доминиканской Республики в Киев самолетом, находящимся в аэропорту Punta Cana International, либо отправки за пассажирами резервного воздушного судна”, - отмечается в сообщении.

Согласно данным компании, чартерный рейс авиакомпании "АэроСвит" Пунта Кана – Киев первоначально был задержан на 20 часов в связи с поздним прибытием самолета из Киева. Однако после его заправки в местном аэропорту возникли сомнения в кондиционности заправленного топлива. Все пассажиры (более 220 человек) поселены в отель и обеспечены питанием. На 16.30 вторника, 11 января, общая задержка рейса Пунта-Кана – Киев составила 1,5 суток, уточнили в “Аэросвите”. В то же время в компании пока не сообщают, когда может быть выполнен рейс.

В свою очередь руководитель пресс-службы PR-агентства FCA Алена ПРОЦЕНКО, директор которого Виктория КУЛАКОВСКАЯ находится среди пассажиров в аэропорту Доминиканы, сообщила, что пассажиры не были обеспечены питанием в аэропорту и были расселены туроператором MIBS TRAVEL в отели не сразу. При этом она высказала опасение, что самолет не будет готов ко времени их выселения из отелей. “В 4 утра по местному времени туристы были расселены в отели, однако уровень последних низкий. В 12 часов по местному времени 11 января туристы должны освободить номера и уехать в аэропорт”, - сказала она.

Напомним, авиакомпания "АэроСвит" выполняет чартерный рейс Киев – Пунта Кана – Киев совместно с туроператором MIBS TRAVEL.

Как сообщал УНИАН, более 220 украинских пассажиров в аэропорту в Доминикане с 9 января ожидают вылета в Киев. Самолет должен был вылететь из Доминиканской Республики 9 января в 22.15 по местному времени (по киевскому — в 4.15 10 января).