Объем переработки контейнеров в портах вырос на 27,6%

По оперативным данным Госслужбы морского и речного транспорта («Укрморречфлота»), по состоянию на 1 января 2011 года общий объем переработки контейнеров в Ильичевском, Одесском и Мариупольском портах вырос на 27,6% по сравнению с аналогичной датой прошлого года и оставил 659,6 тыс. TEU.

Такие уточненные данные УНИАН предоставили в Министерстве инфраструктуры.

Напомним, вчера в министерстве сообщили, что объем переработки контейнеров вырос почти на 21% – до 621 тыс. 100 TEU.

Как сообщал УНИАН, в течение 2010 года «Укрморречфлот» подготовил и инициировал внесение изменений в нормативно-правовые акты, которые устанавливают, что время обработки и оформления одного контейнера не должно превышать 4 часов. Для увеличения объема контейнерных перевозок была также предусмотрена возможность обработки контейнеров в режиме трансшипмента и установлена 50-процентная скидка на их перевалку в отечественных портах.