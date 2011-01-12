«АэроСвит» отправил резервный самолет в Доминиканскую Республику

Авиакомпания "АэроСвит" отправила из Киева в Доминиканскую Республику резервный самолет для того, чтобы забрать пассажиров, ожидающих с 9 января в аэропорту Punta Cana International, и доставить их в аэропорт «Борисполь». Об этом УНИАН сообщили в авиакомпании.

Как уточнили в справочной службе «АэроСвита», планируется, что рейс Пунта Кана – Киев будет осуществлен сегодня в 17.00 по киевскому времени.

В свою очередь, как сообщается на сайте аэропорта «Борисполь», в связи с возможными задержками дальнемагистральных авиарейсов, в аэропорту просят пассажиров обращать внимание на обновление времени отправления воздушных судов на информационных и онлайн-табло. За детальной информацией предлагают обращаться непосредственно в авиакомпании, выполняющие рейс.

В частности, согласно данным аэропорта, рейс «АэроСвита» №171 в Пекин вылетит в 16.50 (по плану - - в 13.55), №181 в Бангкок - в 23.00 (вместо 14.00). Вчера, 11 января, «АэроСвит» отменил рейс №131 в Нью-Йорк.

Как сообщают в «Борисполе», задержек рейсов по вине аэропорта нет.

Напомним, около 220 украинских пассажиров в Доминиканской Республике с 9 января ожидают вылета в Киев. Самолет должен был вылететь чартерным рейсом из Доминиканской Республики 9 января в 22.15 по местному времени (по киевскому - в 4.15 10 января). Однако после его заправки в местном аэропорту возникли сомнения в кондиционности заправленного топлива.

Авиакомпания "АэроСвит" выполняет чартерный рейс Киев – Пунта Кана – Киев совместно с туроператором MIBS TRAVEL.