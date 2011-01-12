Ж\д транспортом на зимние праздники воспользовалось более 2 млн. человек

Более 2 млн. пассажиров перевезли железные дороги Украины за период новогодних и рождественских праздников 2010/2011 годов, что почти на 83,5 тыс. человек больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Также в праздничные дни железнодорожным транспортом было перевезено 1 255 групп детей общим количеством 36 922 человек.

Для обеспечения праздничных зимних перевозок дополнительно был назначен 61 поезд и выполнено дополнительно 339 рейсов. Для сравнения - на прошлогодние зимние праздники «Укрзализныцей» было назначено 56 дополнительных поездов, которые осуществили 268 рейсов.

В целом, во время праздников все объекты железнодорожного транспорта работали в усиленном режиме, работали дополнительные кассы.

Также этой зимой железнодорожники предложили пассажирам и ряд новых маршрутов: № 551/552 "Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта" и № 515/516 "Киев - Ворохта". В состав указанных поездов включены автомобилевозы. Во время всех праздников данные маршруты имели стабильно высокий спрос у пассажиров.