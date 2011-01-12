В 2010 г. через Интернет было зарезервировано более 122 тыс. ж/д билетов

На протяжении 2010 года через Интернет пассажирами было зарезервировано более 122 тыс. железнодорожных билетов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, только за 10 дней 2011 года при помощи Интернета уже приобретено почти 4,5 тыс. проездных документов.

Как отмечают в ведомстве, распространение услуги бронирования и выкупа через сеть Интернет проездных билетов на железнодорожный транспорт, в частности, способствовало уменьшению очередей у касс в период новогодних и рождественских праздников.

Справка УНИАН. В 2009 году пассажиры «Укрзализныци» зарезервировали и оформили через Интернет 82,2 тыс. билетов, из них через сеть было оплачено 71,7 тыс., зарезервировано свыше 1 тыс. мест. 71% билетов пассажиры оформили в отделениях «Укрпочты».

Первый этап программы по бронированию мест через Интернет с последующим оформлением билета в кассе «Укрзализныця» внедрила 22 декабря 2008 года.

Второй этап программы, когда пассажир может оплатить через Интернет полную стоимость проезда и услугу заказа, был внедрен 30 марта 2009 года. После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, после предъявления которого он оформляет билет в любой кассе «Укрзализныци» в любой день до отправления своего поезда.

Осенью 2010 г. начался третий этап программы, в экспериментальном режиме. С 20 октября п.г. в поезде №165/166 "Днепропетровск-Киев" в пяти вагонах посадочный документ считывается проводником при помощи специального устройства по штрих-коду на электронном билете, который пассажир самостоятельно может распечатать на обычной бумаге после оплаты через Интернет.