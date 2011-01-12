Самолет Качинского разбился, т.к. пилоты решили «сесть во что бы то ни стало» – МАК

Самолет Президента Польши Леха Качинского 10 апреля 2010 года на военном аэродроме под Смоленском разбился из-за попытки пилотов «сесть во что бы то ни стало».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщила председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна АНОДИНА.

«По заключению летных экспертов и авиационных психологов, присутствие главнокомандующего ВВС Республики Польши Анджея Блазика в пилотской кабине вплоть до столкновения самолета с землей оказало психологическое давление на принятие решения командиром о продолжении снижения в условиях не оправданного риска с имеющей доминантной целью выполнения посадки во чтобы то не стало», - сказала Т.АНОДИНА

Она сообщила, что Техническая комиссия МАК установила, что непосредственными причинами катастрофы явилось непринятие экипажем своевременного решения об уходе на запасной аэродром. Кроме этого, экипаж получал неоднократно и своевременно информацию о фактических метеоусловиях на аэродроме «Смоленск - Северный», которая значительно хуже установленного для этого аэродрома минимума, а также - снижение в невидимости наземных ориентиров до высоты, значительно ниже установленной руководителем полетов для ухода на второй круг – 100 м с целью перехода на визуальный полет.

По ее словам, причиной катастрофы также стало отсутствие должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании предупреждения системы раннего предупреждения о столкновении с землей TABS.

Т.АДОНИНА подчеркнула, что все это привело к столкновению самолета с препятствиями и землей, его разрушению и гибели экипажа и пассажиров.

Как сообщал УНИАН, Смоленская авиакатастрофа 10 апреля 2010 года унесла жизни 96 польских граждан, большинство из которых были высокопоставленными чиновниками, которые вместе с Президентом Польши Лехом Качиньским летели на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катыньской трагедии.

В конце декабря 2010 года глава правительства Польши Дональд ТУСК назвал неприемлемым проект рапорта МАК о причинах Смоленской авиакатастрофы, который российская сторона передала Польше в конце октября и в котором основная вина за трагедию возложена на пилотов.

Польская правительственная комиссия передала в МАК почти 150 страниц замечаний к 210-страничному документу.

Россияне сразу после катастрофы заявляли, что диспетчеры предупредили экипаж самолета Л.Качиньского о том, что из-за сильного тумана на Смоленском аэродроме "нет условий для посадки".

Вместе с тем, диспетчеры не закрыли аэропорт и позволили пилотам выйти на высоту принятия решения - 100 метров, на которой пилот должен был решить попробовать посадить машину или отойти на так называемый "второй круг" или запасной аэродром.

Россияне заявляли, что не закрыли аэродром только для того, чтобы не вызвать дипломатический скандал, и якобы надеялись, что пилоты не осмелятся посадить машину.

Обнародованная польскими властями стенограмма разговоров в кабине пилотов свидетельствует, что диспетчер 4 раза подтвердил правильность курса самолета Л.Качиньского, в том числе, на высоте 100 метров. Однако самолет, вместо того чтобы оказаться в начале взлетно-посадочной полосы, разбился в одном километре от нее.

Диспетчер приказал пилотам прекратить снижение, когда самолет уже был на высоте 50-40 метров, а приказ отойти "на второй круг" прозвучал за долю секунды до того, как машина врезалась в землю. Согласно установленным в авиации процедурами, диспетчер должен был дать разрешение на посадку или приказать отойти на "второй круг" на высоте принятия решения.