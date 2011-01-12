На объектах ДЖД за прошлый год получили травмы 139 человек

Из-за нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте за прошедший год на объектах Донецкой железной дороги травмировалось 139 граждан, из них смертельно — 90. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД. Сообщается, что граждане травмировались на станциях и перегонах: 55 (33 смертельно) и 81 (56 смертельно) случаев, соответственно.

С начала года на Донецкой железной дороге уже травмировались 3 человека.

Железнодорожники в очередной раз призывают граждан быть осмотрительными в поездах, на платформах, вблизи путей и т.д.

Как напоминают на предприятии, тормозной путь поезда в среднем составляет около 800 метров. Поезд со скоростью 100 км/ч в секунду преодолевает 30 метров, а пешеходу для того, чтобы перейти через рельсы, нужно не менее 5 секунд.

Справка УНИАН. С 6 января 2011 г. вступил в силу Закон Украины 2742-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за вмешательство в деятельность транспорта». Закон был разработан по инициативе «Укрзализныци» и предусматривает повышение размеров штрафных санкций за нарушение правил по охране порядка и безопасности движения на железнодорожном транспорте, пользования средствами железнодорожного транспорта, нарушение правил, направленных на обеспечение сохранности грузов на железнодорожном транспорте.

Если раньше за переход железнодорожного пути в неустановленном месте с правонарушителя могли взыскать не более 17 грн. штрафа, то с сегодняшнего дня за такое нарушение нарушитель будет платить в 10 раз больше.