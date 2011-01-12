Убытки ЮЗЖД от хищений в 2010 году составили 870 тыс. грн.

В 2010 году на имущество Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) посягали 285 раз, материальные убытки составили более 870 тыс. грн. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, благодаря слаженной работе подразделений военизированной охраны предприятию удалось предупредить 199 краж на сумму 452 тыс. грн.

В целом 264 человека были задержаны работниками военизированной охраны за совершение кражи материальных ценностей железной дороги.

Согласно сообщению, по сравнению с 2009 годом, количество краж на железной дороге увеличилось. Так, в 2009 году было зарегистрировано 234 случаев хищения имущества железной дороги на общую сумму в 537 тыс. грн.

ЮЗЖД отмечает, что хищение железнодорожного имущества может повлечь трудности в работе железнодорожного транспорта, которые в итоге способны создать угрозу для жизни пассажиров и для рабочих железной дороги.

Как напоминают в пресс-службе предприятия, согласно Закону Украины 2742-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за вмешательство в деятельность транспорта», который вступил в силу в начале 2011 года, размер штрафных санкций за нарушение правил охраны порядка и безопасности движения на железнодорожном транспорте повышен более чем в 4 раза.