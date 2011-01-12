Eesti Raudtee в 2010 г. увеличила грузоперевозки на 17%

Эстонская железнодорожная компании Eesti Raudtee в 2010 году увеличила грузоперевозки на 16,9% по сравнению с 2009-м – до 29,63 млн тонн, сообщает РЖД-Партнер.

По данным пресс-службы компании, грузооборот вырос на 12%, до 6,26 млрд тонно-километров.

Больше всего за январь–декабрь перевезено нефтепродуктов – 20,36 млн тонн (+15,9%), это 69% от всех перевозок компании. Перевозки горючего сланца составили 3,69 млн тонн (рост в 2 раза), удобрений – 2,24 млн тонн (рост в 2 раза), угля – 1,33 млн тонн (-34%), химических грузов – 0,4 млн тонн (-13%). Контейнеров в отчетном периоде перевезено 22,394 тыс. TEU (+40%), более половины из них было направлено в Россию.

При этом транзитные перевозки в 2010 году составили 80,5% от всех перевозок по железной дороге и выросли на 13%, местные – на 50%, экспортные – на 8,7%, однако на 7% снизились импортные грузоперевозки.

Больше всего грузов (20,1 млн тонн) ввезли из России, больше всего вывезено в Беларусь – 0,81 млн тонн.

В декабре 2010 года перевезено 2,83 млн тонн (+15,7% к декабрю 2009-го).