Латвийская LDz Cargo в 2010 г. сократила грузоперевозки на 8,4%

Латвийский грузоперевозчик LDz Cargo – дочернее предприятие компании Latvijas dzelzcels (Латвийской железной дороги) – в 2010 году сократил грузоперевозки на 8,4% по сравнению с 2009-м – до 49,164 млн тонн, сообщает РЖД-Партнер.

При этом больше всего в прошлом году перевезено импортных грузов – 40,973 млн тонн (-13%), в том числе через припортовые станции – 37,556 млн тонн (-14,8%).

Экспортных грузов было 3,207 млн тонн (+44,3%), в том числе через припортовые станции – 1,5 млн тонн (+43,5%).

Сухопутным транзитом перевезено 3,722 млн тонн грузов (+21,4%), внутри страны – 1,262 млн тонн (-2,8%).

В декабре 2010 года LDz Cargo перевезло 4,16 млн тонн грузов (-12,4%).