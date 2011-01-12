Airbus получил рекордный заказ от индийской бюджетной авиакомпании

Европейский авиапроизводитель Airbus поставит 180 самолетов индийской бюджетной авиакомпании IndiGo на общую сумму $15,6 миллиарда, сообщает Рейтер.

Заказ включает 30 классических среднемагистральных лайнеров А320 и 150 модернизированных машин той же модели, сообщил аэрокосмический гигант. Новая модель лайнера будет отличаться большей экономичностью в расходе топлива.

Airbus - основной конкурент американской Boeing Co на рынке гражданской авиации.

Boeing выражала сомнения относительно того, что авиакомпании будут заинтересованы в модернизации старых моделей самолетов, когда появятся абсолютно новые, еще более эффективные лайнеры.

Однако аналитики отмечают, что подписанный Airbus контракт может заставить Boeing попытаться обновить свои старые модели.

Airbus предлагает модернизированные A320neo либо с двигателями Pratt & Whitney, отделения United Technologies, либо с двигателями CFM International, совместного предприятия General Electric Co и французской Safran.