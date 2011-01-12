«Богдан» увеличил производство автобусов и троллейбусов на 47,3%

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, в 2010 году произвела 919 автобусов и троллейбусов, что на 47,3% превысило аналогичный показатель 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его информации, рост производства автобусов в 2010 году был обусловлен активной экспортной политикой компани и выиграными тендерами внутри страны.

В декабре корпорация «Богдан» произвела 101 автобус и троллейбус, что на 12,2% больше, чем в декабре 2009 года.

С.КРАСУЛЯ также напомнил, что корпорация является единственным отечественным производителем, который не останавливал производство автобусов и троллейбусов в кризис.

Напомним, корпорация «Богдан» - единственная из компаний транспортного машиностроения Украины, которая сертифицировала свои троллейбусы на рынке Европейского Союза, а также начала совместное производство троллейбусов в Чехии. Кроме того, корпорация имеет сертификат МинЖКХ на свои троллейбусы для их эксплуатации в условиях горной трассы.

На сегодня корпорация имеет самый широкий модельный ряд автобусов и троллейбусов среди отечественных производителей. Продукция корпорации представлена абсолютно во всех классах: от особо малого до сверхбольшого. Производственные мощности компании позволяют ей изготовлять до 9000 автобусов и троллейбусов в год.

В 2008 году корпорация «Богдан» завершила ряд инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли Украины. В частности, было введено в эксплуатацию современное автобусное и троллейбусное производство в Луцке. Инвестиции в этот проект уже превысили 100 млн. долл. На очереди введение в эксплуатацию второй очереди производства в Луцке.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» - один из крупнейших субъектов авторынка Украины. Создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в стране мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Первая очередь производства средних, больших и особо больших автобусов и троллейбусов в Луцке была введена в эксплуатацию весной 2006 года.