«Металлургпром» просит Кабмин снизить рост тарифов на грузоперевозки

Объединение металлургических заводов Украины «Металлургпром» обратилось с письмом в Кабинет министров, в котором просит снизить ежемесячный рост тарифов в 2011 году на грузоперевозки до 1,1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил первый заместитель гендиректора «Металлургпрома» Александр ЗРАЖЕВСКИЙ.

По его словам, по настоянию металлургов «Укрзализныця» отказалась от ранее запланированного повышения тарифов на грузоперевозки с 1 января 2011 года на 16%.

«Сегодня УЗ намерена постепенно повышать тарифы на 2,2% ежемесячно. Данное повышение тарифов приведет к убыткам горно-металлургической отрасли в объеме 1 млрд. грн. Мы обратились в правительство с тем, чтобы снизить ежемесячный рост тарифов вдвое и тем самым уменьшить убытки метпредприятий», - подчеркнул А.ЗРАЖЕВСКИЙ.