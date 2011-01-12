«Визз Эйр Украина» в 2010 году увеличила перевозку пассажиров на 2%

В 2010 году «Визз Эйр Украина» перевезла 546 тыс. пассажиров, что более чем на 2% больше показателя 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, в 2010 г. средняя загрузка 180-местных Airbus A320 авиакомпании увеличилась на 5% - до 84%.

В 2010 году авиакомпания открыла 4 новых регулярных рейса: Киев-Гамбург (Любек), Киев-Стокгольм (Скавста), Львов-Венеция (Тревизо),

Львов- Мюнхен (Мемминген).

По данным компании, на сегодняшний день «Визз Эйр Украина» осуществляет 12 круглогодичных рейсов и 1 сезонный - по маршруту Киев-Анталия.

В целом группа компаний Wizz Air, в которую входит «Визз Эйр Украина», продемонстрировала в 2010 году 23%-й рост: авиакомпании, входящие в ее состав, перевезли 9,6 млн. пассажиров. Средний показатель загрузки 180-местных авиалайнеров остался на уровне предыдущего года и составил 84%.

Как сообщал УНИАН, в 2009 г. «Визз Эйр Украина» перевезла 532 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоу-кост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. На сегодняшний день флот авиакомпании состоит из двух самолетов Airbus A320.

Входит в группу компаний Wizz Air, являющуюся крупнейшим лоу-кост авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Авиакомпании группы осуществляют перелеты на 34 авиалайнерах Airbus A320 с 12 баз в Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, Украине и Республике Чехия. В апреле 2011 года Wizz Air планирует открыть новые базы в Белграде (Сербия) и Вильнюсе (Литва).