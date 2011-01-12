Янукович поручил Азарову создать систему экстренной помощи «112»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ создать систему экстренной помощи людям по единому телефонному номеру «112».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Система 112» сконцентрирует в себе функции, которые ранее выполняли оперативно-диспетчерские системы служб экстренного реагирования «101», «102», «103», «104» и другие, отмечается в сообщении.

Таким образом, подчеркнули в пресс-службе, после внедрения «Системы 112» она станет отечественным аналогом известной американской службы спасения «911». Это, кроме ряда других преимуществ, связанных с возможностью более эффективной координации усилий экстренных и аварийных служб, а также других участников реализации плановых мероприятий по предотвращению и реагированию на чрезвычайные ситуации, будет удобно рядовым гражданам, считают у Президента. “Ведь им, чтобы получить оперативную и профессиональную помощь, нужно будет запомнить и набрать в случае необходимости только один телефонный номер – 112”, - подчеркивается в сообщении.