Порт «Южный» в 2010 году увеличил грузооборот на 5,2%

Государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный» в 2010 году увеличило грузооборот на 5,2% по сравнению с 2009 годом – до 18 млн. 220,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

Согласно сообщению, за 12 месяцев минувшего года возле причалов порта обработано 790 единиц флота, на причальных фронтах и комплексе вагоноопрокидывателей – 145 тыс. 386 единиц подвижного состава.

Наибольшая доля в общем грузообороте пришлась на переработку рудных грузов – 39,5%. Почти 16,5% переработанных за год грузов – уголь. Немного меньше – 11,5% – перевалено карбамида.

В декабре минувшего года грузооборот порта составил 1 млн. 814,7 тыс. тонн, что на 23% больше запланированного и на 256,8 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2009 года. За IV квартал 2010 года на причалах порта переработано 5 млн. 20,9 тыс. тонн, что на 13,6% больше запланированного и на 331 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Справка УНИАН. МТП "Южный" основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.