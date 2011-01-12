Капинвестиции в морской и речной транспорт составили 1,4 млрд. грн.

По данным «Укрморречфлота», сумма капитальных инвестиций в отрасль морского и речного транспорта в течение 2010 года составила 1 млрд. 391 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, указанные средства были направлены на развитие портовой инфраструктуры, увеличение привлекательности предприятий отрасли и рост их загрузки. «Важно, что в развитие отрасли вкладываются не только государственные средства, но и значительные финансовые ресурсы частных инвесторов», – отметил глава «Укрморречфлота» Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.

По его словам, в 2011 году запланировано продолжение инвестиционных проектов, реализация которых началась в предыдущих годах.

По данным министерства, кроме того, в привлечении инвесторов нуждаются следующие проекты: строительство универсального перегрузочного комплекса в Николаевском порту, строительство железнодорожных путей и реконструкция причалов в Херсонском морском порту и восстановление инфраструктуры Генического порто-пункта.

Напомним, в 2010 году крупнейшими инвестиционными проектами стали: начало строительства контейнерного терминала на Карантинном молу Одесского порта общей стоимостью 4, 443 млрд. грн., строительство причала и комплекса открытого хранения грузов в порту «Южный», реконструкция трех причалов Ильичевского порта стоимостью 38,9 млн. евро и строительство зернового терминала в Херсонском морском порту стоимостью 29,9 млн. грн.