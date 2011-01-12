«АэроСвит» отправил пассажиров в Нью-Йорк рейсами других авиакомпаний

Компания «АэроСвит» отправила пассажиров отмененного вчера из-за сильных снегопадов рейса из Киева (Борисполь) в Нью-Йорк рейсами других авиакомпаний.

Об этом сказал в комментарии УНИАН помощник директора авиакомпании «АэроСвит» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

По его словам, сегодня рейсами других авиакомпаний отправлено свыше 100 из 185 человек, остальные пассажиры перебронировали билеты на другие даты рейсами «Аэросвита».

«Доставка пассажиров рейсов других авиакомпаний осложнялась тем, что сегодня только в первой половине дня было отменено значительное количество как внутренних, так и международных рейсов в главном аэропорту Нью-Йорка», - отметил представитель авиакомпании.

Как пояснил С.КУЦЫЙ, рейс был отменен вчера из-за сильнейших снегопадов, в связи с чем возникла проблема с работой аэропортов Нью-Йорка. Сначала было принято решение о задержке рейса, а в 17.00 - о его отмене. При этом после 21 часа пассажиры, которые в этом нуждались, были расселены в отеле «Борисполя».

Напомним, по сообщениям СМИ, в среду, 12 января, мэр Нью-Йорка Майкл БЛУМБЕРГ объявил о введении в городе чрезвычайного положения.

Причиной этому стал сильнейший снегопад, начавшийся в ночь на среду. По прогнозам синоптиков, за сутки в Нью-Йорке выпадет до 35 сантиметров осадков. В некоторых районах города толщина снежного покрова уже достигла 15-20 сантиметров.

Также, по сообщениям Национальной метеорологической службы США, парализовавшие юг США снегопады передвинулись на северо-восток и привели к ДТП, отменам авиарейсов и объявлению режима ЧП в ряде районов. Только в международном аэропорту Атланты из-за снегопадов были отменены более 1,5 тыс. рейсов. Власти штатов Луизиана, Оклахома и Джорджия также объявили чрезвычайную ситуацию в регионе и рекомендовали жителям штатов воздержаться от поездок.