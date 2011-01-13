В Киеве к Евро-2012 заменят указатели на домах и автодорогах

В Киеве к Евро-2012 информационные указатели на домах и автодорогах будут заменены не только в пределах 1,5-километровой зоны вокруг НСК «Олимпийский», но и всюду в городе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА по вопросам подготовки Киева к Евро-2012 Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, новые указатели дадут возможность туристам свободно ориентироваться в столице.

А.ГОЛУБЧЕНКО также информировал, что сейчас продолжается работа по разработке вида фасадной части жилищного фонда в 1,5-километровой зоне вокруг НСК “Олимпийский”.

«Большинство домов в центре столицы имеют собственные исторические фасады. Те здания, которые являются памятниками архитектуры, будут иметь первозданный обновленный вид. А вот для современных домов будет разработан единый вид фасадов», - рассказал он.

Кроме того, по информации А.ГОЛУБЧЕНКО, на протяжении 2011 года коммунальные дорожные службы будут обновлять автодороги столицы как в 1,5-километровой зоне, так и в целом по городу. В частности, предусматривается осуществить капитальный ремонт бульвара Леси Украинки, переулка Лабораторного, проспекта Бажана и проспекта Победы. Также в конце января начнется реконструкция Троицкой площади в соответствии с проектом, утвержденным градостроительным советом Киева.

Согласно планам мэрии, к началу проведения спортивных соревнований в центре Киева будет действовать 120 туалетов, которые будут подключены к инженерным сетям и оборудованы для людей с физическими изъянами. Кроме того, будут приведены в порядок действующие стационарные туалеты. Установят также необходимое количество биотуалетов, в первую очередь, на территории фан-зоны, ведь на время проведения финального матча ожидается присутствие 90 тыс. болельщиков.

Заместитель председателя КГГА также информировал, что туристам-болельщикам будет предложен единый билет на матчи Евро в столице, в стоимость которого также будет входить проживание в выбранной гостинице и посещение желаемых туристических маршрутов.

«Мы планируем разработать единый образец проездного билета, который будет иметь единую цену и будет действительным в любом виде общественного транспорта», - добавил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он напомнил также, что в центре города, на вокзалах и в местах скопления людей будут созданы туристические центры, где гости смогут получить всю необходимую для себя информацию.