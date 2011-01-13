В Нью-Йорке объявлено ЧП из-за обильного снегопада, отменены свыше 1,7 тыс. авиарейсов

Более 1,7 тысячи авиарейсов отменены в среду в Нью-Йорке из-за прошедшего ночью сильного снегопада, сообщает РИА Новости со сссылкой на Портовую администрацию Нью-Йорка и Нью-Джерси, которая управляет крупными международными аэропортами.

Поздно вечером в среду власти города объявили о введении чрезвычайного положения, опасаясь большого количества снега, и призвали горожан воздержаться от поездок на личных автомобилях. Отменены занятия в ряде частных школ. Определенные перебои с утра возникли в железнодорожном сообщении и работе нью-йоркского метро, а также автобусов. Осложнил снегопад и междугороднее автомобильное сообщение.

За ночь выпало до 35 см осадков, в районах севернее Нью-Йорка толщина снежного покрова достигала 45-50 см, в соседнем штате Коннектикут - 60 см. Тем не менее, основные международные аэропорты продолжают работать, часть самолетов, находящихся в воздухе, направляются на запасные аэродромы. Оставшиеся рейсы выполняются с задержками.

По данным на 09.00 местного времени (17.00 мск), в аэропорту имени Дж. Кеннеди отменены 210 рейсов на прилет и 215 на вылет; в аэропорту Ла-Гуардиа - 250 на прибытие и 290 на вылет; в аэропорту Ньюарк-Либерти в соседнем шатате Нью-Джерси - 270 и 310 рейсов соответственно; еще несколько вылетов отменены в небольшом международном аэропорту Стюарт на Лонг-Айленде (Нью-Йорк). А местный аэропорт Макартур, также расположенный в Лонг-Айленде, закрыт до середины сегодняшнего дня.

Пока речь идет об отмене внутренних и международных рейсов с утра и в первой половине дня. Сейчас снегопад в районе Нью-Йорка прекратился, светит солнце - это дает руководству авиакомпаний, которые сами принимают решение о вылете, надежду на отправку самолетов. Впрочем, в последние часы в Нью-Йорке усилился ветер, которого почти не было во время ночного снегопада, и этот фактор может также повлиять на отправку и прием воздушных судов. На большинстве взлетно-посадочных полос толщина снежного покрова составляет около 15-20 см.

Своевременная подготовка городских властей к снегопаду позволили на этот раз избежать тех серьезных проблем с движением в городе, которые возникли после снежной бури 26 декабря, когда из-за медлительности администрации Нью-Йорка значительная часть улиц и скоростных магистралей мегаполиса оставались в снежном плену несколько суток. На этот раз снегоуборочная техника была выведена на улицы уже в первые часы снегопада и продолжала работать ночью в экстренном режиме. Еще поздно вечером в среду власти объявили о введении чрезвычайного положения в городе, опасаясь большого количества снега, и призвали горожан воздержаться от поездок на личных автомобилях. Отменены занятия в ряде частных школ, хотя государственные учебные заведения продолжили работу. Определенные перебои с утра возникли в железнодорожном сообщении и работе нью-йоркского метро, а также автобусов. Осложнил снегопад и междугороднее автомобильное сообщение.