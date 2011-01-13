Порт «Южный» в 2010 г. увеличил грузооборот до 18 млн. 220,6 тыс. тонн

Новость уточнена по просьбе Морского торгового порта «Южный». Уточняется доля увеличения объема грузоооборота.

Государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный» в 2010 году увеличило грузооборот на 2,1%, по сравнению с 2009 годом, – до 18 млн. 220,6 тыс. тонн и на 5,2%, по сравнению с планом.

Такие уточненные данные УНИАН привели в пресс-службе порта.

Как сообщалось, за 12 месяцев минувшего года возле причалов порта обработано 790 единиц флота, на причальных фронтах и комплексе вагоноопрокидывателей – 145 тыс. 386 единиц подвижного состава.

Наибольшая доля в общем грузообороте пришлась на переработку рудных грузов – 39,5%. Почти 16,5% переработанных за год грузов – уголь. Немного меньше – 11,5% – перевалено карбамида.

Справка УНИАН. МТП "Южный" основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.