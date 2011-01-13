Проектирование широкой колеи от Кошице до Вены может начаться в 4-м квартале

Проектирование широкой колеи стандарта 1520 мм от Кошице (Словакия) до Вены (Австрия) может начаться в 4-м квартале этого года.

Об этом заявил президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Владимир ЯКУНИН, сообщает РИА "Новости".

"Изыскания (проектные) начнутся в этом году, когда приступим к проектированию, затрудняюсь сказать, но, скорее всего, в 4-м квартале", - сказал он. По словам В. ЯКУНИНА, проектирование займет порядка девяти месяцев.

Глава РЖД напомнил, что данный проект совместно реализуется Украиной, Словакией, Австрией и Россией.

В. ЯКУНИН добавил, что изменилось отношение словацкой стороны к проекту. По его словам, в 1-м квартале 2011 г. этот вопрос будет обсуждаться с первым вице-премьером Словакии в ходе его визита в РФ.

Напомним, что ранее словаки заявляли о возможном выходе из проекта в связи с тем, что на их территории уже имеется сортировочная станция Черна-над-Тиссой, на которой грузы, следующие со стороны Украины, перегружаются с широкой колеи 1520 мм на европейскую колею 1435 мм.

Справка УНИАН. Железнодорожные администрации РФ, Украины, Словакии и Австрии в мае 2009 г. подписали меморандум о создании СП Breitspu Planungsgesellschaft mbH с целью обоснования инвестиций в проект достройки широкой колеи от Кошице (Восточная Словакия) до Вены (Австрия). В декабре 2010 г. независимый консультант - компания Roland Berger - признал проект экономически выгодным и оценил его стоимость в 6,3 млрд. евро.

По данным исследования, продление широкой колеи в Европу к 2050 году позволит привлекать 16 млн. тонн грузов ежегодно, в случае "оптимистического сценария" грузопоток может составить 24 млн. тонн в год.