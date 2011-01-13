На юго-востоке Франции сокращено количество поездов из-за забастовки контролеров

На юго-востоке Франции в четверг сокращено количество поездов из-за забастовки контролеров, которые требуют защитить их от агрессивных пассажиров, передает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

В частности, в регионе Юг - Пиренеи уменьшено число рейсов региональных экспрессов TER, отменены междугородные поезда Intercites. Забастовка не затронула движение высокоскоростных поездов TGV.

По данным профсоюзов и дирекции Национальной компании французских железных дорог (SNCF), в среду в департаменте Верхняя Гаронна произошел инцидент: контролера, проверяющего билеты в поезде Тарб - Тулуза, избили несколько молодых людей и скрылись. Пострадавшему запрещено два дня выходить на работу. Его поддержали большинство из 400 коллег, контролеры утверждают, что работать в поездах стало небезопасно. Контролеры требуют от руководства конкретных мер по защите, переговоры между профсоюзами и дирекцией SNCF продолжаются.