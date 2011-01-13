Deutsche Bahn получили свыше 100 тыс. исков от пассажиров за опоздание поездов

Deutsche Bahn (Немецкие железные дороги) получили около 110 тыс. заявлений от пассажиров на возмещение стоимости проезда, сообщает Gudok.ru.

Чаще всего люди недовольны опозданием поездов и авариями на железной дороге. В свою очередь, глава немецкой ж/д монополии Рюдигер Грубе оценил нынешнюю зиму как «самую жесткую за последние 40 лет».

Он сказал, что до сих пор обработаны не все заявления. Однако, по его словам, уже сейчас можно заявить, что не каждая жалоба может быть обоснованной. Глава Deutsche Bahn объяснил случившиеся перебои тем, что у компании нет необходимой техники для борьбы со снегом. А федеральное правительство только в декабре взяло на себя эти расходы Deutsche Bahn.