Глубоководные порты актуальны только с модернизацией всей структуры – Колесников

Вице-премьер-министр Борис Колесников считает, что строительство глубоководных портов в Украине актуально только при условии модернизации всей транспортной инфраструктуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Винницкой области.

«Очевидно, что каждый инвестор хочет, чтобы в сжатые сроки был возврат от этого глубоководного порта. Для этого глубоководного порта мало – надо создать подходы к порту, увеличить количество путей, то есть подготовить всю инфраструктуру – от грузоотправителя до грузополучателя, идущую через Украину. Она должна быть модернизирована. Тогда глубоководный порт будет обязателен и он будет приносить прибыль», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его мнению, в стране должны быть также созданы выгодные рыночные условия транзита. «Мы можем увеличить транзит вдвое, но должны, во-первых, создать рыночные цены, условия для того, чтобы россиянам, белорусам, Казахстану – всем нашим соседям, в том числе и европейцам, было выгодно через Украину транзитировать груз», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.