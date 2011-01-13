В феврале БЖД получит 1-ю швейцарскую электричку для перевозок в новом формате

В феврале Белорусская железная дорога (БЖД) получит первый из 10 электропоездов производства компании Stadler Bussnang AG (Швейцария) для перевозок нового формата "Городские линии". Как сообщает пресс-центр дороги, в ходе недавнего визита в Швейцарию делегация БЖД подписала акт приемки электропоезда. Контракт на поставку 10 составов БЖД подписала в марте 2010 года. В марте и апреле 2011 года в Беларусь прибудут второй и третий швейцарские электропоезда. В Швейцарии уже заканчиваются работы по их производству.

«Городские линии» свяжут Минск с ближайшей пригородной зоной уже в конце третьего - начале четвертого квартала 2011 года. В перспективе маршрут продлят до городов-спутников. На участке Минск-Ждановичи активно ведутся строительные и ремонтные работы железнодорожной инфраструктуры.

У «Городских линий» предусмотрено собственное графическое оформление, свой цвет. Товарный знак проекта - астра на красном фоне. Брэнд найдет свое отражение в оформлении не только поезда, но и платформ, форменной одежды машинистов, проездных документов и др.

Из-за того, что в Европе железнодорожная колея имеет другую ширину, состав доставят из Швейцарии на 6 грузовиках. Размеры машин с вагонами внушительны – длина каждой 34 метра, а высота – почти 5 метров. В локомотивном депо в Барановичах состав «Городских линий» поставят на тележки. Руководить сборкой будут швейцарские специалисты.

Предэксплуатационные испытания и сертификацию электропоезд пройдет в Минске. Обслуживать и готовить городскую электричку в рейс в моторвагонном депо Минск. Для швейцарских поездов там реконструируют и оснастят самым современным оборудованием специальный цех. Несколько столичных инженеров-технологов уже прошли двухмесячную стажировку на заводе-изготовителе в Швейцарии. В ближайшее время на обучение в Венгрию также будут отправлены машинисты – именно там находится сервисный центр компании Stadler.

Stadler Bussnang AG является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава: локомотивов, рельсовых автобусов, дизель- и электропоездов, двухэтажных электропоездов, пассажирских вагонов и трамваев. Продукция швейцарской компании эксплуатируется в разных странах мира: Германии, США, Австрии, Франции, Италии, Венгрии и других. Одним из направлений деятельности Stadler является производство электропоездов нового поколения семейства Flirt, предназначеных для эксплуатации в перевозках с интенсивным пассажиропотоком. Именно эти поезда законтрактованы БЖД.