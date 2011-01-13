Открылась объездная дорога на трассе «Могилев-Подольский - Выступовичи»

В Винницкой области с участием вице-премьер-министра, министра инфраструктуры Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА состоялось торжественное открытие объездной дороги на трассе «Могилев-Подольский - Выступовичи».

Как передает корреспондент УНИАН, во время своего выступления Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что в строительстве этой дороги «уникальным» являются сроки достройки 75% дороги - за 4 месяца, при том, что ее строительство велось более 15 лет. «Дорога строится более 15 лет, а 75% ее было сделано за 4 месяца 2010 года, и это является уникальным в строительстве дорог», - отметил вице-премьер-министр.

По словам председателя Винницкой областной государственной администрации Николая ДЖИГИ, «еще в прошлом году на месте дороги росла кукуруза, а благодаря правительству сегодня здесь пролегает дорога».

Н.ДЖИГА также поблагодарил всех, кто работал над созданием дороги, и отметил, что в следующем году строительство дороги этой продолжится. «Строительство этой окружной - это не конец, она будет продлена до Винницы и до аэропорта «Винница», а на север дорога будет продолжена до Комсомольского. Это наша программная задача, и я думаю, что она будет выполнена», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, облавтодор в конце 2010 года завершил строительство 2 участка окружной дороги "Байковка-Павловка" и "Павловка-Ольховка" протяженностью 4,6 и 1,4 км соответственно.

Общая стоимость строительства этих участков дороги составляет 117,3 млн. грн., генеральным подрядчиком строительства выступает компания по строительству и ремонту дорог "Югозападдорстрой" (г. Винница).